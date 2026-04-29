Pentágono dice que guerra contra Irán costó hasta ahora USD 25.000 millones

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El Pentágono dio a conocer este miércoles el monto que se ha utilizado hasta ahora para la guerra con Irán.

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Un alto cargo del Pentágono indicó este miércoles 29 de abril que Estados Unidos lleva gastados 25.000 millones de dólares en la guerra con Irán, misma que comenzó el 28 de febrero.

"Gastamos unos 25.000 millones de dólares en la Operación Furia Épica", explicó a los legisladores el contralor en funciones del Pentágono, Jules Hurst, refiriéndose al conflicto con el nombre elegido por Estados Unidos para las operaciones.

Asimismo, agregó que la mayor parte del monto ha sido designado "en municiones".

La guerra con Israel se ha mantenido desde el pasado 28 de febrero. (Foto: AFP)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró posteriormente en la misma sesión del Congreso que la cifra de gasto estimada era inferior a 25.000 millones de dólares.

El jefe del Pentágono rechazó las preguntas sobre el costo de la guerra y afirmó: "La pregunta que yo plantearía a esta comisión es ¿qué precio tiene garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear?".

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña aérea a gran escala contra el ejército y los dirigentes iraníes.

*Con información de AFP