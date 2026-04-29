Hakimi es baja para el PSG y se perderá semifinal de vuelta

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El defensa del PSG, Achraf Hakimi, se perderá la vuelta de las semifinales de la Champions League, la próxima semana ante el Bayern Múnich, por una lesión en el muslo derecho, anunció el club francés este miércoles.

Este percance físico, que le tendrá fuera del terreno de juego "las próximas semanas", arroja además dudas sobre las perspectivas de Hakimi para el Mundial 2026 (11 junio-19 julio), donde está llamado a ser el líder de Marruecos.

El lateral marroquí se dañó en la parte trasera del muslo derecho en los últimos minutos (88) de la espectacular ida de semifinales de la Champions, en la que el PSG ganó 5-4 al Bayern Múnich el martes en París.

Su equipo ya había realizado todos los cambios y Hakimi, de 27 años, terminó el encuentro a pesar de su lesión.

Achraf Hakimi, set to miss Bayern-PSG return leg due to hamstring injury.



The Moroccan suffered a hamstring tear and won’t be part of PSG squad next week, says @FabriceHawkins. ❌ pic.twitter.com/AGMIHaD1tv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2026

Preguntado después del partido por su jugador, el entrenador español Luis Enrique dijo que prefería "no avanzar nada" sobre una estimación de la gravedad del problema.

"Veremos cuál es su estado" el miércoles, apuntó, mientras que el capitán brasileño del equipo, Marquinhos, relativizaba entonces al hablar de simples "calambres".

Las pruebas médicas realizadas este miércoles concluyeron que sí tiene "una lesión" en los isquiotibiales del muslo derecho. Hakimi ya fue baja varias semanas en el último tramo de 2025, en aquel caso por un esguince de tobillo.