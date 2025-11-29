Excompañera de básquetbol visita Residencia de Ricardo Arjona

Silvia Lemus decidió visitar la "Residencia" de Ricardo Arjona, "Lo que el seco no dijo", recordando los años en los que fueron compañeros en el basquetbol.
La guatemalteca fue abordada por el cantautor en un momento del show, donde ella le comentó que estuvieron en equipos deportivos representando al país en el mismo año.
"Te creo, estuvimos en la selección, ¡gracias!, un besito", le dijo el guatemalteco.
"Se cumplió el sueño", escribió en sus redes sociales al tener este encuentro especial. Silvia es madre del productor de teatro Yefry Lemus, quien compartió el curioso momento en redes.
La residencia de Ricardo Arjona continúa moviendo emociones, algunas personas que estuvieron alrededor de la estrella lo visitan recordando buenas épocas.
