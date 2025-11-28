Ricardo Arjona emprende un viaje aéreo antes de la Residencia

- A pocas horas de la Residencia, Arjona recorre el país desde el cielo. DESCUBRE: El descanso de Ricardo Arjona entre conciertos A pocas horas de que inicie la última ronda de conciertos del mes de la Residencia, el cantautor guatemalteco ha emprendido un viaje en las alturas. Arjona compartió imágenes admirando los paisajes. (Foto: X) Con un conjunto de chaleco y pantalón en color crema, Ricardo Arjona aprovechó la tarde para realizar un recorrido en helicóptero. Arjona compartió fotografías y videos en sus plataformas en los que se le ve sobrevolando el país, admirando los paisajes que han inspirado parte de sus obras musicales. En el video, Arjona aparece con las manos en el volante y auriculares. (Foto: X) ENTÉRATE: Arrasan con las entradas para la Residencia de Ricardo Arjona La filmación llamó la atención de sus seguidores, debido a que Ricardo se muestra con las manos en el volante y con auriculares. Se desconoce el destino del vuelo o el motivo del recorrido. (Foto: X) Por el momento, se desconoce el motivo del vuelo o el lugar al que se dirigía, pero lo más probable es que se encuentre viajando de regreso a la capital.