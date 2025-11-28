Ricardo Arjona emprende un viaje aéreo antes de la Residencia

A pocas horas de la Residencia, Arjona recorre el país desde el cielo.
DESCUBRE: El descanso de Ricardo Arjona entre conciertos
A pocas horas de que inicie la última ronda de conciertos del mes de la Residencia, el cantautor guatemalteco ha emprendido un viaje en las alturas.
Con un conjunto de chaleco y pantalón en color crema, Ricardo Arjona aprovechó la tarde para realizar un recorrido en helicóptero.
Arjona compartió fotografías y videos en sus plataformas en los que se le ve sobrevolando el país, admirando los paisajes que han inspirado parte de sus obras musicales.
ENTÉRATE: Arrasan con las entradas para la Residencia de Ricardo Arjona
La filmación llamó la atención de sus seguidores, debido a que Ricardo se muestra con las manos en el volante y con auriculares.
Por el momento, se desconoce el motivo del vuelo o el lugar al que se dirigía, pero lo más probable es que se encuentre viajando de regreso a la capital.