¡Multado por ruidoso! La bocina musical de un bus que recibió una multa de tránsito

Un piloto de bus extraurbano fue sancionado por agentes de la PMT en el Bulevar Liberación luego de que un video viral mostrara el uso de su bocina musical en la vía pública.

En redes sociales circuló un video que muestra a un piloto de bus extraurbano utilizando su bocina musical de manera en plena vía pública, lo que afectó a los otros conductores en zona 10.

La bocina musical, que en años anteriores provocó agrado en conductores, pues reproducía canciones infantiles como "Baby Shark", causó molestias al ser usada para obligar a otros vehículos a dar vía.

Las imágenes, difundidas por Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, evidencian el momento en que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) detienen y sancionan al conductor.

De acuerdo con la PMT, el piloto fue multado con Q300 conforme a lo establecido en el artículo 182, numeral 5, de la Ley de Tránsito, que prohíbe la generación de sonidos o ruidos estridentes, exagerados o innecesarios por medio de vehículos, bocinas o altavoces.

El recorrido documentado inició en el bulevar Los Próceres, zona 10, y concluyó en el bulevar Liberación, zona 9, donde se impuso la sanción.

Montejo manifestó que el transporte extraurbano debe respetar a la ciudadanía y evitar el uso indebido de las bocinas. También señaló que, aunque la multa es mínima, corresponde a lo estipulado en la normativa vigente.

"Algunos diputados quitan fuerza a las PMT, han reducido el campo de acción. Es risible la sanción, pero es lo que está establecido en reglamento actual" manifestó Montejo.

Se colgaron de la bocina, jalaban y jalaban para que la bulla fuera estridente, un abuso total contra los usuarios y vecinos.



Transporte extraurbano nos debe respetar a los ciudadanos.



No más bocinazos. No más conciertos con la bocinas de aire para buses.

Las autoridades de tránsito reiteraron la recomendación de abstenerse de generar ruidos innecesarios en la vía pública para mantener el orden y la seguridad vial.