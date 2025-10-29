Bancos y entidades financieras estarán cerradas por asueto del 1 de noviembre

-

La Superintendencia de Bancos (SIB) confirmó la suspensión de operaciones y el cierre de bancos y entidades financieras en el país para el lunes 3 de noviembre, debido al asueto del Día de Todos los Santos.

El lunes 3 de noviembre la mayoría de bancos y entidades financieras del país suspenderán sus operaciones por el asueto correspondiente al Día de Todos los Santos, según informó la Superintendencia de Bancos (SIB).

Según el comunicado, la Junta Monetaria autorizó el cierre de bancos, sucursales, agencias, sociedades financieras, aseguradoras, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras para esa fecha.

Sin embargo, cada entidad tendrá la posibilidad de ofrecer atención limitada mediante alguna agencia, ventanilla especial u otros canales de servicio, de acuerdo con su propia decisión.

Además, la SIB indicó que el listado de agencias que prestarán servicio durante el asueto podrá consultarse desde el viernes 31 de octubre en su sitio web www.sib.gob.gt.

La SIB también anunció que sus oficinas permanecerán cerradas ese día.

Gobierno corrió el descanso

Caber recordar el Día de Asueto se celebrará este sábado 1 de noviembre. En este sentido, el Gobierno de Guatemala aprobó que las entidades públicas gocen de este descanso el lunes 3 de noviembre.

El objetivo es facilitar la conmemoración del Día de Todos los Santos, se decidió trasladar el descanso para el personal del sector público al lunes siguiente.

El acuerdo aplica para los trabajadores de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública. Sin embargo, se exceptúan los empleados cuyas instituciones, conforme a sus pactos colectivos, otorguen el asueto en una fecha diferente.

Asimismo, quedan excluidos los servidores públicos que laboran en instituciones que brindan servicios esenciales o que tienen programadas actividades impostergables.

En estos casos, las autoridades correspondientes deberán organizar los turnos necesarios para garantizar la continuidad de las labores.

La medida se basa en lo dispuesto por la Constitución Política de la República y la Ley de Servicio Civil, que reconoce el 1 de noviembre como día de asueto con goce de salario.

Además, el acuerdo dispone que el lunes 3 de noviembre de 2025 será considerado día inhábil para el cómputo de plazos dentro de la administración pública, excepto en los casos contemplados en las excepciones mencionadas.