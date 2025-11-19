Fallece exdiputado Juan Alberto Salguero tras ataque armado en la zona 7

-

El exdiputado constituyente Juan Alberto Salguero Cámbara perdió la vida la tarde del martes 18 de noviembre tras ser víctima de un ataque armado en el Anillo Periférico, zona 7.

El exdiputado constituyente Juan Alberto Salguero Cámbara, de 62 años, falleció tras resultar gravemente herido en un ataque armado mientras se desplazaba en su vehículo por el sector del Anillo Periférico la tarde del martes 18 de noviembre.

Salguero fue trasladado por Bomberos Municipales al Hospital Roosevelt, donde falleció a su ingreso a las 16:03 horas, según el reporte policial.

Sobre el ataque armado

El ataque se registró en el carril auxiliar del Anillo Periférico, en cercanías del puente de Villa Linda, zona 7.

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), individuos a bordo de una motocicleta negra interceptaron el paso del exdiputado intentando perpetrar un asalto; al acercarse al vehículo, realizaron disparos que alcanzaron a Salguero en cinco ocasiones en el tórax y una en el rostro.

Su camioneta gris presentó cuatro perforaciones en la puerta delantera del lado derecho y cinco impactos en el parabrisas. Las autoridades policiales reportaron al menos 14 casquillos en la escena, así como un arma de fuego, acompañada de un cargador con 19 municiones.

Además, se encontraron otros tres cargadores con 46 municiones, un arma de fuego negra, un teléfono celular y cuatro hisopos con posibles muestras de sangre.

Por ahora, el vehículo del exdiputado quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación.

La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga con rumbo al parque Erick Barrondo, zona 7, según indicó la PNC.

Hasta el momento la primera hipótesis en la investigación apunta a un posible intento de asalto como móvil del crimen.