El exdirector municipal que desviaba fondos públicos para pagar sus deudas

El exdirector municipal fue capturado por usar fondos públicos para cancelar deudas personales.

Erick Estuardo Castillo Fernández, exdirector de Administración Financiera Integrada Municipal de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, fue capturado y ligado a proceso por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción.

Erick Estuardo Castillo fue trasladado al juzgado respectivo donde se le darán a conocer los motivos de su detención. (Foto: MP)

Según resolvió el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Alta Verapaz tras las investigaciones de la Fiscalía contra la Corrupción.

Investigación

De acuerdo con el expediente, durante su gestión en la municipalidad, Castillo, omitió realizar actos propios de su cargo, lo que permitió la sustracción de fondos municipales.

La investigación reveló que, en el período fiscal 2015, los recibos 7B emitidos no se registraron en el Sistema de Contabilidad Integrada de Sistemas Locales (SICOIN GL) ni se depositaron los ingresos correspondientes en la cuenta única del Tesoro municipal.

Asimismo, se detectó que retuvo aportes a empleados de la municipalidad que no fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Estos hechos ocasionaron un faltante en caja y bancos por Q648,702.04, afectando el patrimonio del Estado.

Fondos públicos para pagar deudas personales

El exdirector Castillo fue capturado por desviar fondos municipales para pagar un préstamo personal.

Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Castillo firmó tres oficios que permitieron debitar Q52 mil 999 de la cuenta única del Tesoro Municipal entre mayo y julio de 2015.

Autorización girada por el acusado para el desvío de fondos de la Municipalidad. (Foto: MP)

Los montos fueron transferidos a una cuenta personal para cubrir un préstamo, utilizando facturas falsas para justificar las transacciones.

Castillo enfrenta señalamientos por peculado por sustracción en forma continuada y uso de documentos falsificados, luego de ser denunciado.

