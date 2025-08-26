Secuestraron a su víctima en un taxi pirata y reciben 20 años de prisión

-

La víctima fue se mantuvo en cautiverio y fue víctima de violencia física y psicológica.

El 5 de mayo de 2023, en un sector de la calzada Roosevelt, zona 7 de la ciudad de Guatemala, dos hombres utilizaron un vehículo con apariencia de transporte colectivo para captar a una víctima.

Una vez dentro de la unidad, la persona fue sometida con un arma blanca, sufrió agresiones físicas y psicológicas, y fue despojada de sus pertenencias.

Bajo amenazas la víctima fue obligada a brindar los datos de su tarjeta. (Foto ilustrativa: istock)

Además, bajo amenazas, se le obligó a entregar las claves de sus tarjetas de débito, con las cuales se realizaron retiros de Q1,200 y Q200.

Durante el cautiverio, la víctima fue mantenida bajo intimidación mientras se exigía dinero a cambio de su liberación. Más tarde fue abandonada en las cercanías de la colonia Monserrat, zona 4 de Mixco.

Durante el cautiverio la víctima fue sometida a violencia física y psicológica. (Foto ilustrativa: istock)

Condenados

La investigación permitió identificar a los responsables como David T. y Esbin O., quienes fueron procesados en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

En agosto de 2025 el tribunal resolvió imponer una pena de 20 años de prisión inconmutables por el delito de plagio o secuestro.

OTRAS NOTICIAS: Dos presuntos asaltantes fueron capturados tras persecución en Santa Rosa