Exintegrante de Duran Duran habla sobre su lucha contra el cáncer

-

El exintegrante de Duran Duran sufre de un avanzado cáncer en la próstata.

El original guitarrista de la banda Duran Duran, Andy Taylor, anunció que un nuevo tratamiento para su avanzado cáncer de próstata podría darle cinco años más de vida.

Taylor desde hace ocho años sabe su diagnóstico de etapa cuatro, pero hasta el 2022 reveló esta condición. Tras haberlo hecho público, un científico lo contacto y le anunció que existe una droga experimental que solo ataca a las células cancerígenas, llamada Lutetium-177.

Hace tan solo seis semanas tuvo su primera dosis y ahora dice que este tratamiento alargó su esperanza de vida cinco años. "No puede ver células sanas. Mata las células cancerígenas de etapa 4 en tus huesos. Y a sido tan efectiva que extendió mi vida por cinco años", anunció el músico de 62 años.

View this post on Instagram A post shared by Andy Taylor (@andytaylorofficial)

El diagnóstico se reveló en noviembre del 2022 cuando la banda iba a reunirse en el salón de la fama "Rock 'n' Roll", en Los Angeles.

En este evento la agrupación popular de los años 80's cantó éxitos como Rio, Girls On Film, Hunry Like The Wolf y Ordinary World. También leyeron una carta que anunciaba el padecimiento del artista.

Taylor cuenta que lamentablemente no pudo asistir, pues días antes de la presentación no pudo levantarse y tocar la guitarra. "Me perdí la noche más grande de mi vida", dijo en el programa matutino Breakfast.

*Con información de BBC