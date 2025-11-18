Exmilitares extienden protestas indefinidas en varios puntos del país

-

Las asociaciones de Exmilitares y Expatrulleros de Autodefensa Civil (Expac) anunciaron el inicio de protestas indefinidas a nivel nacional, afectando al menos 25 puntos del país, incluyendo la capital.

Asociaciones de militares retirados y Expatrulleros de Autodefensa Civil (Expac), señalaron que a partir de este 18 de noviembre mantendrán manifestaciones por tiempo indefinido en al menos 25 puntos del país.

Desde horas de la madrugada del lunes 17 de noviembre, un grupo de exmilitares se instaló en el perímetro del Congreso de la República, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la municipalidad de Guatemala trabajaron para ordenar el tránsito en los alrededores.

Las calles aledañas al Congreso de la República fueron cerradas este martes 18 de noviembre. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Según los veteranos del Ejército las medidas de hecho surgen luego de que el Congreso de la República no ha aprobado la iniciativa 6416 de Ley Temporal de Desarrollo Integral, la cual busca beneficiar a los excombatientes del conflicto armado interno, a los que residen en el extranjero, a los privados libertad no condenados y viudas casadas o en unión de hecho.

Veteranos Militares y Patrulleros Civiles manifiestan en los alrededores del Congreso de la República. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Los beneficios

Los inconformes también señalan que la iniciativa contempla la posibilidad de que veteranos que no se inscribieron puedan ser tomados en cuenta y recibir los beneficios.

Los veteranos indican que pese a que la iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional, aún no ha sido aprobada en su totalidad por el pleno del Congreso, por esa razón han tomado medidas de hecho para que los diputados la aprueben.

Los veteranos indican que pese a que la iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional, aún no ha sido aprobada en su totalidad por el pleno del Congreso. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

La iniciativa de ley amplía el programa de desarrollo integral y extiende los beneficios por 24 meses adicionales, para un total de cinco años.

Hasta el medio día del 17 de noviembre Provial no reportaba bloqueos por manifestaciones en el país.