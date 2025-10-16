¿Estaba programada? La publicación de Francisco Jiménez, un día después de renunciar

-

El exministro reapareció actualizando su biografía y destacando su trabajo en prevención comunitaria de la violencia.

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, reapareció en redes sociales luego de dejar el cargo tras una denominada crisis en el Sistema Penitenciario.

Un día después, compartió un tuit relacionado con su gestión y publicó imágenes de una actividad en el Parque Pescadito Ruiz, zona 21, en la que destacó la labor de la Prevención Comunitaria de la Violencia y el trabajo con nuevas generaciones.

(Imagen: captura de pantalla)

Tras el anuncio presidencial sobre su renuncia, actualizó la biografía de su cuenta en X, donde se describe como "Experto en Seguridad Ciudadana, Dr. en Filosofía. Ministro de Gobernación para Guatemala 2008-2009 y 2024-2025".

Durante la La Ronda del lunes 13 de octubre, el entonces ministro calificó la fuga como "una falla gravísima del sistema penitenciario" y aseguró que no dejaría su cargo hasta cumplir con sus responsabilidades. No obstante, el presidente aceptó su renuncia durante el mensaje a la nación del miércoles 15 de octubre.

Renuncia tras fuga de 20 reos de alta peligrosidad

La renuncia de Jiménez se produjo luego de la fuga de 20 reos de alta peligrosidad del centro carcelario Fraijanes II, confirmada el domingo 12 de octubre.

Un día después, fue recapturado uno de los fugados, alias "Black Demon". Para la recaptura de los 19 internos restantes, el gobierno destinó Q3 millones de recompensa, equivalentes a Q150 mil por cada reo.

(Imagen: captura de pantalla)

Tras la salida de Jiménez, se registraron cambios en las imágenes de perfil y portada de su cuenta en X, marcando su reaparición pública después de varias horas sin pronunciarse.