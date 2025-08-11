¡Exigen pagos! Expatrulleros protagonizan manifestación frente al Congreso

Por segunda vez en el mes, los expatrulleros manifiestan frente al Congreso de la República.
La mañana de este lunes 11 de agosto, por segunda ocasión en el mes, integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (ExPAC) provenientes de distintas regiones del país, se reunieron frente al Congreso de la República, donde bloquearon el paso sobre la octava avenida.
Los ExPAC solicitan compensaciones económicas por los servicios prestados durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala entre los años de 1960 a 1996.
Asimismo, la pronta lectura de la iniciativa 6570, medida que consideran fundamental para resolver sus demandas.
A la manifestación se presentó el diputado Elmer Palencia, jefe de bloque de la bancada Valor, para dialogar con los manifestantes.