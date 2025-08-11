Pretendía denunciar a su pareja y fue capturada por extorsión

-

Tanto la denuncia como la investigación por extorsión de la capturada continúa el proceso.

Ana María Nij García, de 28 años, se presentó la noche del domingo 10 de agosto en la subestación policial de Canalitos, zona 24, con la intención de interponer una denuncia por agresión en contra de su pareja.

Ana María fue capturada por extorsión cuando pretendía denunciar a su pareja. (Foto: PNC)

Sin embargo, al verificar sus datos, las autoridades descubrieron que tenía una orden de captura activa por el delito de extorsión, emitida en abril de 2022.

Al verificar los datos de Ana María, su denuncia dio un giro inesperado cuando fue confirmada una orden de captura vigente en su contra.

Tras confirmar la orden judicial, la mujer fue arrestada y remitida al juzgado correspondiente para responder por los cargos pendientes.

Aunque la denuncia que intentaba presentar sigue en proceso, el caso por extorsión continúa abierto y bajo investigación, sin que las autoridades hayan brindado más detalles hasta el momento.

