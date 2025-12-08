El gran olvidado: Por qué tus pies merecen un agradecimiento diario

-

Especialistas en salud podológica destacan que el mantenimiento preventivo mediante una pedicura integral es clave para evitar infecciones y dolor.

Nuestros pies son, muchas veces, los grandes olvidados del cuerpo. Día a día soportan el peso de nuestras actividades, caminatas y rutinas, pero pocas veces reciben la atención que merecen.

Según explica Sindy López, especialista de la clínica Clearzal, "el cuidado de nuestros pies es tan importante porque, si lo ven de esta manera, es un agradecimiento hacia ellos: nos llevan y traen, soportan nuestras jornadas y es allí donde recaen las tensiones del día a día".

Las uñas crecen constantemente. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

López señala que un cuidado regular no solo aporta beneficios estéticos, sino también físicos y emocionales, ya que mantener una adecuada relajación mediante una pedicura integral contribuye al bienestar general del cuerpo.

Por su parte, Patricia Juárez, pedicurista profesional, afirma que aún existe poca conciencia sobre la importancia del cuidado de los pies.

"A veces las personas sienten vergüenza de enseñar sus pies, y eso impide que busquen la solución a los problemas que presentan. Sin embargo, conocer un diagnóstico previo puede prevenir futuras complicaciones", comenta.

Despues de los tratamientos se tiene un mejor resultado. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Ambas especialistas recomiendan realizar un mantenimiento preventivo cada 25 días, incluso si no se presentan molestias.

Las uñas de los pies crecen de uno a dos milímetros al mes, por lo que revisarlas con regularidad ayuda a evitar deformaciones o infecciones.

Los especialistas aconsejan acudir a una evaluación podológica al menos cada tres meses, o antes si se perciben molestias.

Las uñas deben tener cuidados especiales para cortarse. (Foto: Internet)

Finalmente, las expertas enfatizan que hay señales que no deben ignorarse: dolor tras un mal corte, inflamación, supuración, mal olor, picazón o enrojecimiento. "Si el pie cambia de color o presenta molestias persistentes, es momento de buscar atención profesional", subraya López.

Recomendaciones

Lavar y secar bien los pies, especialmente entre los dedos

Cortar las uñas de forma recta y mantener los bordes limpios

Utilizar calzado cómodo y adecuado al tipo de pie

Evitar el uso prolongado de sandalias

Hidratar la piel y beber al menos dos litros de agua al día

La onicomicosis (hongos en las uñas) es una preocupación significativa en Guatemala. Estudios señalan una prevalencia de esta condición en el país, lo que subraya la necesidad de cuidados preventivos y atención podológica.

Soy502 ha destacado que el cuidado de las uñas es una cuestión de salud, citando a podólogas que alertan sobre la prevención de complicaciones como uñas encarnadas e infecciones. Esto requiere más que una pedicura estética.

Factores comunes, como el uso frecuente de tacones altos o la falta de higiene, pueden generar deformidades y mal olor en los pies. Los podólogos en Guatemala advierten sobre los riesgos de no atender estas señales a tiempo.

Problemas más comunes