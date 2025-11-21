Enfermedades psicosomáticas: El 80% de males tienen origen mental

-

Expertos advierten que muchas dolencias y síntomas físicos reales pueden tener un origen emocional profundo, manifestándose como enfermedades psicosomáticas o trastornos psicofisiológicos.

La psicóloga Norma Chacón señala que la ansiedad y el estrés crónico son responsables de hasta el 80% de estos males, por lo que es vital un tratamiento multidisciplinario que combine la medicina tradicional con la psicoterapia o la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) para manejar las causas subyacentes y mejorar la calidad de vida.

En determinados casos, las dolencias físicas que aquejan pueden tener origen en factores emocionales que deben ser abordados para darles tratamiento.

Estas pueden ser manifestaciones físicas de problemas relacionados con el estrés crónico, la ansiedad, pensamientos y sentimientos que nos superan.





La convivencia en entornos amigables favorece a la salud mental. (Foto: Herver de León/Colaborador)

La psicóloga Norma Chacón explica que estas son conocidas como enfermedades psicosomáticas, también llamados trastornos psicofisiológico, en los que el estado del cuerpo se ve influido por la mente.

"Los síntomas físicos no son inventados ni imaginarios, son reales y afectan la calidad de vida del paciente, por lo que el tratamiento médico debe ser multidisciplinario", comentó la profesional.

Chacón refiere que aunque no se cuenta con un índice registrado de pacientes con este tipo de cuadros, la OMS estima que más de 80 por ciento de las enfermedades tienen algún componente psicosomático.





En los servicios de salud pública, como el Hospital Nacional de Escuintla, se puede buscar ayuda. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

De primera mano, es importante descartar causas médicas, es decir que por medio de exámenes médicos y el historial del paciente no se encuentre la patología o razón clara para los síntomas que aquejen.

Si los períodos altos de estrés emocional y ansiedad coinciden con la incidencia de las dolencias físicas, se puede sospechar de una causa psicosomática. El enfoque médico y psicológico es vital para abordar tanto los síntomas físicos como las posibles causas.

"En el ámbito psicológico, el profesional de la salud mental elegirá el tratamiento más adecuado de acorde al paciente y sus necesidades", afirmó Chacón.





Cuando la ansiedad duele: Aprende a identificar causas psicosomáticas (Foto Jorge Morales/Colaborador)

En tratamientos como la psicoterapia o la terapia Cognitivo Conductual (TCC) se busca proporcionar habilidades que permitan hacer frente a los síntomas y obtener una comprensión más amplia de la condición.

"Los pacientes tienden a mejorar con el tratamiento adecuado, aunque los síntomas pueden ir y venir. Las técnicas de manejo de estrés y cambios en el estilo de vida ayudan a aliviar y mejorar. Si se trata solo el cuerpo, sin atender las causas emocionales, persistirán los síntomas". enfatizó Chacón.

