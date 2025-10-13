Corrupción, miedo y abandono: el rostro del Sistema Penitenciario, según expertos

-

Expertos denuncian la existencia de un sistema penitenciario fuera de control por la corrupción.

Tras la fuga de una veintena de reos del centro de reclusión Fraijanes II, expertos consultados afirman que resultan evidentes las falencias en el Sistema Penitenciario.

Andrea Barrios, directora del Colectivo Artesana, afirmó que la fuga de reos en Fraijanes II evidencia fallas internas del Sistema Penitenciario y atribuyó la responsabilidad institucional directamente a esta entidad.

"¿Quién los dejó salir? El sistema penitenciario. No hay que buscar culpables fuera. La responsabilidad institucional es de ellos" explicó.

Barrios agregó que actualmente ningún centro penitenciario de hombres cuenta con directores profesionales nombrados, y que la mayoría está dirigida por personal operativo sin formación especializada en gestión penitenciaria. Esta situación, según indicó, afecta directamente el funcionamiento y la capacidad de control.

Según Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, Fraijanes II contaba con varios filtros de seguridad, lo que hace necesario esclarecer cómo se produjo la fuga del 12 de octubre de 2025. (Foto: SP / Soy502)

Mencionó que Fraijanes II, contaba con varios filtros de seguridad, lo que hace necesario esclarecer cómo se produjo la fuga, incluyendo la salida de una persona con discapacidad física.

Barrios también criticó el enfoque centrado únicamente en medidas de seguridad, dejando de lado la función de rehabilitación establecida en el artículo 19 de la Constitución. Señaló que no existen actualmente condiciones para apoyar la reintegración social y laboral de las personas privadas de libertad.

El Ministerio de Gobernación ofrece una recompensa de Q 150 mil por informacón que permita recapturar a cada uno de los reos que se fugaron de Fraijanes II. pic.twitter.com/o2DgJ1qARs — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) October 13, 2025



"Llevamos casi un año centrando esfuerzos en el control de un grupo de menos de 300 privados de libertad", reiteró Barrios ante la necesidad de retomar una intervención estructural para fortalecer el sistema, con base en la propuesta que su organización presentó al Ejecutivo.

Debilidad y corrupción

Soy502 consultó a la directora del Movimiento Pro-Justicia, Carmen Aída Ibarra, quien calificó como grave la reciente fuga de reos peligrosos de Fraijanes II y señaló que el hecho expone la penetración del crimen organizado dentro del sistema penitenciario. "Lo que demuestra esta fuga, más allá de cómo se haya ejecutado, es una enorme porosidad institucional que opera con base en sobornos, miedo o extorsión".

Ibarra advirtió que muchos guardias y autoridades penitenciarias actúan bajo amenazas o incentivos ilegales, lo cual debilita su rol como custodios del Estado."Probablemente prevalezca el soborno, que convierte también en criminales a quienes deberían custodiar a personas condenadas por delitos graves".

Recordó que este no es un caso aislado y que fugas similares han ocurrido en gobiernos anteriores, incluso con posibles vínculos de jueces.

Mensaje claro

Por su parte, Pedro Cruz, de Primero Guatemala, fue directo al expresar en que el Estado debe enviar un mensaje claro de autoridad tras la fuga.

"Los penales deben ser centros de control, no de comando. No puede seguir mandando la criminalidad desde adentro", advirtió. Además, exigió tres acciones urgentes:

Recapturar a todos los fugados sin excusas.

a todos los fugados sin excusas. Depurar internamente el Sistema Penitenciario.

internamente el Sistema Penitenciario. Actualizar protocolos y tecnología.

A su criterio, la situación no es resultado de un evento aislado, sino de años de improvisación, durante los cuales no se fortalecieron los centros ni se profesionalizó al personal encargado de la custodia penitenciaria, concluyó.

El Ministerio de Gobernación informó que fue recapturado Black Demon, uno de los 20 reos que se fugaron del centro carcelario Fraijanes II el 12 de octubre de 2025. (Foto: PNC)

Gobierno desplazado

La consultora independiente en temas de seguridad ciudadana, Karla Campos, advirtió que la reciente fuga de reos peligrosos es solo el reflejo de un sistema de seguridad nacional en estado ineficiente, que ya venía mostrando señales preocupantes con el incremento de homicidios.

"El control no lo tiene el Estado, sino en algún sentido la criminalidad, que coexiste con un supuesto Estado de Derecho", señaló Campos

También expresó que la crisis actual evidencia la urgencia de tomar acciones estructurales, no solo con destituciones de funcionarios, sino también con resultados medibles, control presupuestario y una presencia efectiva de más agentes de la PNC en las calles para proteger a la ciudadanía.

"Como sociedad debemos exigir seguimiento a lo que hará el Ministerio de Gobernación. No basta con remover cargos, se necesitan acciones claras y evaluables", puntualizó Campos.

El #Mingob no descansará hasta encontrarlos. Si tiene información que conduzca a su captura, llame al 110 de la @PNCdeGuatemala. pic.twitter.com/4TuNi7KzhB — MinGob (@mingobguate) October 13, 2025

"El ministro debe ser destituido"

El director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, responsabilizó directamente al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por la fuga de reos peligrosos en Fraijanes II, señalando una incapacidad evidente que ha convertido la crisis en una amenaza para todo el país.

"Esto ya no es solo un error. Es un problema grave, tardío y manejado con poca profesionalidad. El presidente debe destituir al ministro de Gobernación", afirmó.

Polanco también advirtió que el gobierno debe actuar con firmeza para recuperar el control y la confianza ciudadana. Propuso una campaña de persecución regional, coordinada con El Salvador, Honduras, México y Belice, con la publicación de fotografías y afiches de los fugados, y un despliegue policial y militar visible en todo el territorio.

"Es necesario redoblar la seguridad. Existe el temor legítimo de que estos delincuentes puedan cometer actos violentos contra la población", afirmó.

Según Polanco, la ciudadanía vive esta crisis con temor, frustración y desconfianza, por lo que exige al Ejecutivo medidas urgentes, efectivas y coordinadas.