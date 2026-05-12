Expo 4x4 Guatemala abrirá pistas para vehículos todoterreno

La cuarta edición de la Expo 4x4 Guatemala se realizará el 16 y 17 de mayo de 2026 en Finca Cienaguilla, ubicada en San José Pinula. Un evento que reunirá a pilotos, marcas automotrices y aficionados del mundo off-road en un espacio con exhibiciones, pruebas de manejo y actividades para toda la familia.
Organizado por la empresa guatemalteca Pit 436, los asistentes podrán recorrer áreas de exhibición de vehículos 4x4, conocer propuestas de marcas del sector automotriz y participar en distintas experiencias relacionadas con el manejo todoterreno.
La Expo 4x4 Guatemala forma parte de una ruta regional que incluye eventos en El Salvador, Honduras y República Dominicana, con el objetivo de reunir a comunidades vinculadas al mundo off-road en Centroamérica y el Caribe.
Entre las actividades programadas destacan las pistas comunales y privadas para test drive, áreas de camping y overlanding, juegos infantiles y espacios recreativos para visitantes de distintas edades.
Además, el evento contará con la participación de pilotos internacionales, negocios de gastronomía y marcas vinculadas a los sectores automotriz, energético y lifestyle.
El ingreso tendrá un costo de Q70 por persona. Quienes asistan con vehículo 4x4 podrán acceder a las pistas comunales con un pago adicional de Q20.
Las entradas estarán disponibles en preventa a través de Fun Capital y también podrán adquirirse en taquilla durante los días del evento.
Expo 4x4 Guatemala busca consolidarse como un encuentro regional para el sector todoterreno, integrando exhibiciones, actividades recreativas y espacios de convivencia para los asistentes.