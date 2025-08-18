¡Exponen a Nodal! Ex novia dice que pasó lo mismo que Cazzu

-

Luego de la entrevista que Christian Nodal concedió a Adela Micha, salió a luz el testimonio de una exnovia que afirma que el cantante le hizo lo mismo que a Belinda y Cazzu.

Una usuaria de TikTok llamada Norelia Morales explicó que es amiga de una de las exnovias de Nodal, afirmando que ella le explicó que vivió exactamente lo mismo que Belinda y Cazzu.

Según Norelia Morales, "Te fallé" está inspirado en esa relación fallida, y quería ponerlo sobre la mesa, con el permiso de su conocida.

"La persona a la que le hizo esa canción es mi mejor amiga y me sé toda la historia, no te preocupes, tengo permiso de contarla", inició.

"Nodal hizo exactamente lo mismo con mi amiga que con Cazzu con 10 años de diferencia, lo preocupante es que no se ha puesto a cuestionar sus creencias", dijo Morales.

Ella explica que en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Christian dijo que tenía una relación cuando una persona más grande comenzó a son sacarlo.

Una vez su exnovia fue a una fiesta y vio a Nodal, su pareja, besándose con otra chica. "Pero yo la terminé un día antes", expresó en la entrevista.

"No ha cambiado nada", dijo Morales, afirmando que por eso le hizo la canción.

De inmediato muchas personas reaccionaron, diciendo que a lo largo de los años no había cambiado y que no lo haría, a pesar de estar casado, otras personas lo defendieron asegurando que ya estaba con el amor de su vida.

