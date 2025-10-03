Agexport: Exportaciones de café suben y de cardamomo se desploman en este año

-

Las exportaciones Guatemala desafían los pronósticos que se tenían en 2024.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) considera que 2025 ha sido un año atípico, ya que se consideraba que las condiciones del mercado estadounidense provocarían que el crecimiento de las exportaciones sería bajo, pero ocurrió lo contrario.

Muestra de esas condiciones especiales es que productos como el café registraron alzas importantes en su valor de exportación y otros, como el cardamomo, se han desplomado, ambos productos tienen situaciones particulares que explican su comportamiento.

Amador Carballido, director ejecutivo de Agexport, aseguró que este año las expectativas no eran que los números fueran muy altos.

Las exportaciones guatemaltecas han mantenido un aumento durante todo 2025.

"Había temores de que la inflación no controlada en Estados Unidos generara algún tipo de recesión, no ha sucedido. Extrañamente, las exportaciones siguieron creciendo, no se dio el factor que esperábamos, lo cual es positivo en todo caso", afirmó el directivo.

Explicó que las cifras acumuladas a julio último señalan que las exportaciones están en torno a los US$ 9.464 millones (Q 72,494 millones) y en lo que respecta a peso y volumen, la cifra se está en 8,600 millones de kilos.

"Esto es 10 % —de crecimiento— para el valor y 12 % para el volumen. Por donde lo veamos, está disparado. En algunos casos se hacía la relación de que el aumento venía únicamente por el tema del precio, pero hay varios también que aumentaron el volumen, así que la mezcla de ambos temas permitió un crecimiento", afirmó Carballido.

Alzas y bajas

Según datos de Agexport, los cinco productos que presentaron un mayor crecimiento en las exportaciones acumuladas a julio pasado en comparación de julio 2024 son:

Café: US$ 1,114 millones (Q 8,533.2 millones) - 61 % de crecimiento.

US$ 1,114 millones (Q 8,533.2 millones) - 61 % de crecimiento. Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura: US$ 427 millones (Q 3,270.8 millones) - crecimiento de 41 %

US$ 427 millones (Q 3,270.8 millones) - crecimiento de 41 % Azúcar de caña en estado sólido: US$ 251 (Q 1,922.6 millones) - crecimiento de 47 %.

US$ 251 (Q 1,922.6 millones) - crecimiento de 47 %. Tejidos de punto: US$ 122 millones (Q 934.52 millones) - 22 % de crecimiento.

US$ 122 millones (Q 934.52 millones) - 22 % de crecimiento. Recipientes para el transporte o envasado comercial de vidrio: US$ 65 millones (Q 497.9 millones) - crecimiento del 234 %.

Algunos productos también aumentaron su volumen de exportaciones.

Carballido precisó que el aumento en las exportaciones del café se explica porque aumentó su valor, pero no su volumen.

"El precio está disparado, lo cual también es positivo. Es probable que en los siguientes 2 o 3 años se mantenga el volumen en saldos de exportación, porque se está aprovechando los momentos en los que los precios están así", puntualizó.

La Asociación también informó cuáles han sido los productos cuyas exportaciones más han decrecido en el mismo lapso, en primer lugar, se encuentra el cardamomo, cuya cifra de exportación es de US$ 43.5 millones (Q 333.2 millones), pero que en comparación de julio 2024 ha decrecido en un 35 %.

Luego están los suéteres jerseys, de punto de algodón, cuyas exportaciones han disminuido en un 18 % al reportar US$ 132.3 millones (Q 1,013.4 millones) y las t-shirt y camisetas, de punto que han caído en un 23 %, con US$ 42.1 millones (Q 322.4 millones).

Por último, están los productos químicos y preparaciones para la industria química que ha exportado US$ 29.3 millones (Q 224.4 millones) que significa una disminución del 46 %. Le sigue el agua con edulcorante o saborizada con exportaciones de US$ 43.5 millones (Q 333.2 millones) que significa una disminución del 17 %.

Carballido explicó que el caso del cardamomo se explica porque en años anteriores se tuvo problemas en la producción en la India, pero ya retornó a sus números y el producto de ese país ya volvió a entrar al mercado.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos han causado incertidumbre.

"Desgraciadamente, ese volumen que regresa al mercado, deprimió completamente los precios. Entonces, en el caso del cardamomo tiene una explicación muy específica", afirmó el directivo.

En el caso de los textiles la situación fue la incertidumbre de los aranceles. "La poca certeza que ha habido en Estados Unidos con el tema de aranceles, con la reducción de la tasa líder y con la inflación que no se ha logrado reducir, las grandes cadenas de retail disminuyeron sus pedidos", explicó.