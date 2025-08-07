Versión Impresa
Vive atardeceres mágicos en Sololá y el lago Atitlán

  • Con información de Pedro Sicajau/Colaborador
07 de agosto de 2025, 11:14
El centro de la ciudad es de los lugares donde convergen decenas de personas. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Sololá: naturaleza, cultura y atardeceres únicos

La combinación de la luz del sol con la niebla y la humedad del aire crea un ambiente mágico para disfrutar de atardeceres y vistas impresionantes en la Ciudad del Paisaje.

También podrás ver las vistas de la ciudad desde los diversos miradores. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Es por ello que si no sabes qué hacer en tu visita a Sololá o si quieres tener un momento de tranquilidad para apreciar la naturaleza, te recomendamos estos lugares y algunos tips que podrán servirte.

Bellos amaneceres y atardeceres podrás apreciar en tu visita a Sololá. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

El lago de Atitlán ofrece vistas impresionantes del atardecer, especialmente desde el pueblo de San Pedro La Laguna, conocido por su ambiente bohemio, sus escuelas de español, y por ser un punto de partida para escalar el Volcán San Pedro. También es famoso por sus textiles y la cultura tzutujil.

Los atardeceres tienen tintes especiales que no se observan en ningún otro lugar del mundo. (Foto: Alfonso Guarquez/Colaborador)

Otro pueblo icónico es Santiago Atitlán, hogar de la etnia tzutujil. Uno de los pueblos más grandes y culturalmente ricos del lago, conocido por su mercado vibrante, la iglesia colonial.

Y San Antonio Palopó, ubicado en la ribera este del alfuente, pueblo famoso por sus textiles de algodón tejidos a mano, especialmente los coloridos güipiles. Es un lugar más tranquilo que otros pueblos del lago, ideal para experimentar la vida local y las artesanías maya.

Los miradores ubicados en las orillas del lago, permiten a los turistas admirar la belleza natural del cuerpo de agua. (Foto: Alfonso Guarquez/Colaborador)

Asimismo, en el centro de Sololá podrás apreciar vistas panorámicas del valle y del lago de Atitlán durante el atardecer.

Sololá: mejores miradores para ver el atardecer. (Foto: Alfonso Guarquez/Colaborador)

Mientras que en el mirador de San Andrés, ubicado en el kilómetro 109 de la RN-1, también podrás ver el lago desde lo alto, así como las viviendas, volcanes y naturaleza que rodea el afluente, lo que lo hace uno de los favoritos por propios y visitantes.

Te aconsejamos

  • Llegar temprano: Asegúrate de llegar a tu lugar favorito antes del atardecer para asegurar un buen lugar y disfrutar del espectáculo.
  • Trae una cámara: Los atardeceres y vistas que ofrece lago son una oportunidad perfecta para capturar postales impresionantes para el recuerdo.
  • Disfruta del momento: No te pierdas la oportunidad de disfrutar del atardecer en vivo, pues es un espectáculo que no te decepcionará.
  • Despeja tu mente y concéntrate en apreciar la naturaleza que te rodeará.


