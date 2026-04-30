Expulsan a salvadoreño buscado por extorsión en su país

Un hombre de nacionalidad salvadoreña fue detenido en la calzada Roosevelt y 21 avenida de la zona 11 capitalina, al verificar su estatus migratorio se encontraba de forma ilegal en el país y al consultar con las autoridades salvadoreñas, indicaron que tiene vigente una orden de captura al ser señalado de extorsión.

El salvadoreño fue identificado como Juan Francisco Rivas Rivera, de 34 años, ya que es requerido por su país debido a que es señalado por el delito de extorsión agravada, requerido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, departamento de Cabañas Cuscatlán.

El hombre fue entregado a las autoridades salvadoreñas. (Foto: PNC)

El señalado fue trasladado hacia la frontera San Cristóbal y fue entregado a la Policía Nacional Civil de El Salvador, donde deberá rendir cuentas ante la justicia de su país.

En lo que va del año, 35 salvadoreños han sido capturados, de los cuales 20 han sido expulsados y 15 guardan prisión en Guatemala.

El hombre fue entregado a las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)