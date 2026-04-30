Capturan a los responsables de proporcionar DPI falso a militar mexicano

-

Dos personas fueron capturadas tras ser señaladas de ser responsables de proporcionar un documento de identificación falso a un alto mando militar de la Marina mexicana que fue capturado en Argentina.

Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RENAP) informaron que ante los hechos relacionados con la presunta identificación falsa de Fernando Farías Laguna, se activaron los protocolos institucionales correspondientes para dar con los responsables de proporcionar dicho documento legal.

Farías Laguna, un alto mando militar de la Marina mexicana, habría sido capturado en Argentina el pasado viernes 24 de abril cuando portaba un Documento Personal de Identificación (DPI) guatemalteco.

Este es el DPI falso que utilizó Fernando Farías Laguna. (Foto: Renap)

A través de la Inspectoría General del RENAP, y en cumplimiento del artículo 298 del Código Procesal Penal, se interpuso denuncia formal ante el Ministerio Público, la cual permitió la intervención de las autoridades competentes para dar con los responsables.

Dos personas fueron capturadas tras ser señalados de ser responsables de proporcionar un documento de identificación falso a un alto mando militar de la Marina mexicana que fue capturado en Argentina cuando intentaba burlar a las autoridades. pic.twitter.com/jyH6DmcvYD — teinformogt (@teinformogt) April 30, 2026

Las personas detenidas

Derivado a las diligencias se reportó la detención de dos trabajadores, quienes laboraban como operadores registrales en las oficinas de San José del Golfo, este jueves 30 de abril.

Se trata de Yesenia Mayen por supresión y alteración del estado civil de forma continuada. Mientras que Luis López fue capturado por incumplimiento de deberes.

De ese modo, el Renap reitera que estos hechos responden a conductas individuales y que los participantes de este delito lo habrían hecho de forma dolosa y perjuicio de la institución.

DILIGENCIAS RENAP



Dos personas fueron capturadas tras ser señalados de ser responsables de proporcionar un documento de identificación falso a un alto mando militar de la Marina mexicana que fue capturado en Argentina cuando intentaba burlar a las autoridades. pic.twitter.com/UjZytg3AGM — teinformogt (@teinformogt) April 30, 2026

Sobre el caso de Fernando Farías Laguna

El hombre fue capturado cuando utilizaba un documento guatemalteco falso para burlar a las autoridades argentinas.

Fernando Farías Laguna, quien junto con su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, también militar, y otras 13 personas son acusados de participar en la comercialización ilegal de hidrocarburos.

Su arresto se logró meses después de que no asistiera a una audiencia de imputación en México. Tras activar los protocolos correspondientes, Farías contaba con una ficha roja de Interpol por lo que era buscado en 192 países.

Mientras, las autoridades guatemaltecas realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y la situación penal de los responsables.