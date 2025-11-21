El guardia que fue asesinado por un menor de edad

-

Un guardia de seguridad de 55 años, fue asesinado a quemarropa en Siquinalá, Escuintla, durante un aparente intento de extorsión contra la empresa de gas que custodiaba.

Un guardia de seguridad que custodiaba un camión de reparto de gas, fue asesinado por un menor de edad que le disparó a quemarropa junto a un cómplice que viajaba a bordo de un vehículo de dos ruedas.

El guardia fue identificado por familiares como Simón Curruchich Bernardino, de 55 años, originario de la aldea El Níspero, Siquinalá.

El hecho se registró en el callejón Ruano, zona 1, cerca del inició de la colonia Sultanita 3.

Bomberos Voluntarios de la 18 Compañía le prestaron auxilio al guardia de seguridad y lo trasladaron al Seguro Social local, donde falleció momentos después.

La víctima fue identificada como Simón Curruchich Bernardino, de 55 años. (Foto: cortesía)

El socorrista Melvin Rián, comentó que la víctima sufrió dos heridas de bala en la cabeza, los cuales tocaron puntos vitales del cuerpo.

Anderson Balcarcel, hijo del fallecido, dijo que el próximo mes iba cumplir un año de laborar como guardia de seguridad.

El Ministerio Público (MP) embaló el arma de fuego del guardia, un teléfono celular y dos casquillos de arma de fuego localizados en la escena.

Pistola decomisada a los detenidos. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El crimen

Según testigos, el camión que custodiaba el guardia estaba a unos 20 metros de donde fue atacado a balazos, frente a una tienda.

Luego que el menor aparentemente entregó un celular para extorsionar a la empresa de gas, disparó contra el agente y huyó a bordo de un vehículo de dos ruedas, pero fue capturado minutos después junto con un adulto.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al menor de 17 años y José Enrique Arias, de 28 años, presuntos integrantes del Barrio 18. La captura ocurrió en el fondo del río Cristóbal en el sector la bolsa de la colonia El Paraíso 2.