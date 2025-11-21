"Llevaba combustible para avión": piloto de pipa habla sobre accidente en Periférico

-

Un grave accidente vial se registró en el Anillo Periférico este viernes, cuando una pipa quedó volcada. El piloto, quien cuenta con más de 50 años de experiencia, explicó el percance.

Miguel Orellana es el piloto de la pipa que volcó la tarde de este viernes 21 de noviembre en el Anillo Periférico y 1a. calle, frente a la colonia El Sauce, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala.

Luego de haberse registrado este percance vial, Orellana, quien resultó ileso, habló con Soy502 y dijo que tiene más de 50 años de conducir vehículos de transporte pesado y nunca había tenido un accidente de tránsito.

Asimismo, aseguró que "venía saliendo de la vuelta y topó la llanta en el arriate, por lo que dio vuelta el tráiler".

Según indicó Orellana, se dirigía hacia el aeropuerto, ya que transportaba combustible para avión (Jet A), el cual lo llevaba desde Puerto Barrios, de donde salió a las 9:00 de la mañana.

Ahora, se está a la espera de que hagan presentes los dueños del vehículo para proceder con los trámites correspondientes, agregó Orellana.

El piloto del tráiler volcado brinda detalles del accidente.



: Estuardo Paredes / Soy502 https://t.co/l98dvCQ5mf pic.twitter.com/BxnQqbboPP — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 21, 2025

El accidente

La pipa está derramando el combustible en la vía pública, luego de haber quedado volcado.

Debido a este percance vial, las autoridades han activado una alerta y protocolo para bloquear el paso vehicular a un kilómetro de distancia de este accidente.