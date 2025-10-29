Madre e hija recibían dinero de extorsión en cuentas bancarias

-

Un operativo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) en Cobán, Alta Verapaz, culminó con la captura de una madre e hija por el delito de extorsión.

Una madre y su hija fueron detenidas durante un operativo realizado en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz.

Las autoridades identificaron a las sospechosas como Marta "N", de 38 años, y Mariela "N", de 19, ambas con orden de captura emitida por un juzgado local por el delito de extorsión.

De acuerdo con la investigación, las dos mujeres habrían recibido en sus cuentas bancarias dinero proveniente de cobros ilegales.

De acuerdo con la investigación las capturadas recibieron dinero producto de extorsión en sus cuentas bancarias. (Foto: PNC)

El operativo estuvo a cargo de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).

La utilización de cuentas bancarias para el depósito de "rentas" o pagos es una modalidad habitual de extorsión en Guatemala, según información de la PNC. Las estructuras criminales obligan a las víctimas a hacer transferencias para evitar el contacto físico y dificultar el rastreo.

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) es la unidad especializada de la PNC a cargo de investigar y desarticular estructuras dedicadas a la extorsión. Sus operativos se realizan a nivel nacional.