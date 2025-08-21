Reparaciones mayores o una nueva estructura se necesitan en puente Mocá, dice el CIV

-

Un accidente de tránsito y las lluvias recientes habrían dañado la estructura del puente Mocá, en Chicacao, Suchitepéquez.

Las lluvias recientes provocaron daños en el puente Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente, en el tramo comprendido entre el desvío a Tiquisate, Escuintla, y el cruce a Chicacao, Suchitepéquez.

El paso por el lugar se cerró preventivamente desde la noche de este miércoles 20 de agosto, ya que uno de los extremos de la estructura presenta una afectación severa.

Autoridades del Ministerio Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informaron que se requieren reparaciones mayores, por lo cual se analizan las medidas que se adoptarán para garantizar la movilidad por el área.

Un inconveniente detectado con la intervención que se necesita es que implicaría el levantamiento de todo el asfalto que sustenta la estructura actual, explicó el jefe de esa cartera, Miguel Ángel Díaz, y añadió que, debido a ello, se optaría por otras opciones.

Una parte de la carpeta asfáltica del puente se hundió. (Foto: PDH)

Apostarían por nuevo puente

La medida que se considerara más viable es colocar un puente provisional al lado del que está dañado, "mientras se construye uno definitivo", manifestó el funcionario.

También dijo que "durante las próximas horas, se tomará una decisión técnica y económica que permita una acción acertada, en un corto plazo".

Tal estudio estaría a cargo de equipos técnicos del Viceministerio de Infraestructura, la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), mientras que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) apoya con la regulación del tránsito en el área.

En un comunicado difundido previamente por el CIV se dio a conocer que, independientemente de la decisión que se tome respecto del puente, se aplicará la modalidad especial de licitación por emergencia, contenida en el artículo 95 de la recién aprobada Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

Ello fue replicado por Díaz durante una citación en el Congreso.

El titular del CIV, Miguel Ángel Díaz, habló sobre el mecanismo que se usará para atender la emergencia en el puente Mocá. (Foto: X)

"Accidente provocó daños"

De acuerdo con el funcionario, no fueron solo las lluvias las que ocasionaron daños en el puente Mocá. Un accidente que ocurrió en junio pasado también habría comprometido la estructura, manifestó.

El hecho al cual se refirió fue protagonizado por una unidad de transporte pesado que chocó contra uno de los extremos de la obra.

Este fue el accidente que, según el CIV, dañó parte del puente Mocá. (Foto: RR. SS.)

Exigen acciones

Desde que trascendió la situación, surgieron exigencias hacia el CIV para que intervenga de inmediato en la estructura y garantice una circulación vehicular segura.

La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) fue una de las primeras entidades en pronunciarse. Mediante un comunicado, señaló que lo ocurrido en el puente Mocá "refleja el deterioro acumulado por dos años sin mantenimiento a puentes y carreteras".

Asimismo, hizo ver que "esta situación pone en riesgo a miles de guatemaltecos y afecta la productividad del país".

En su pronunciamiento, la Camagro también critica la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, que este mes va por el 30 %. En ese marco llamó a las autoridades a "cumplir con sus deberes y funciones: ejecutar con transparencia, calidad y urgencia el mantenimiento vial que el país necesita".

En una línea similar se expresaron la Asociación de Transportistas Internacionales y la Coordinadora Nacional de Transportes, las cuales recordaron que no hubo atención de la red vial entes de la época lluviosa, lo cual, en su opinión, habría contribuido a la actual emergencia.