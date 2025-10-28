Detienen a narcotraficante colombiano en condominio de Fraijanes

Agentes antinarcóticos de la SGAIA confirmaron la captura de Víctor Hugo Moreno Andrade, conocido como "El Cocinero", en un condominio de Fraijanes. Moreno Andrade es solicitado por EE.UU. con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.
Víctor Hugo Moreno Andrade, ciudadano colombiano conocido como "El Cocinero", fue detenido en un prestigioso condominio de Fraijanes por agentes antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP).
Moreno Andrade es requerido por las autoridades de Estados Unidos con fines de extradición, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico. Durante el operativo, se le notificó sobre la orden judicial vigente en su contra.
La captura se realizó como parte de las acciones conjuntas entre Guatemala y agencias internacionales para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas. Con esta detención, se eleva a 29 el número de ciudadanos con solicitud de extradición aprehendidos en el país en lo que va del año.
Según datos de Edwin Monroy, vocero de la PNC, de los 29 extraditables en Guatemala; 16 están relacionados al tema de narcotráfico y 13 por otros delitos.