Guatemala extradita a "El Barbero", acusado de secuestro y agresión

Alias el "El Barbero" enfrentará la justicia estadounidense por agredir sexualmente a cincuenta hombres en California. Sus víctimas era engañadas con bebidas adulteradas, aromatizantes y masajes.
TE PUEDE INTERESAR: Gobernación pedirá colaboración del FBI para capturar a reos fugados
El jueves 23 de octubre las autoridades guatemaltecas extraditaron a Estados Unidos a Franklin Enrique Sarceño Orla, conocido como "El Barbero", acusado de secuestro, violación y agresión sexual en ese país.
La coordinación entre ambos países permitió la captura de "El Barbero", quien había regresado a Guatemala para evadir los cargos.
Investigación
De acuerdo con la investigación, Sarceño Orla operaba en una barbería de California, donde ofrecía bebidas, masajes y aromatizantes a sus clientes hombres para adormecerlos antes de agredirlos sexualmente. Entre las víctimas, 15 contrajeron VIH.
ARTÍCULO RELACIONADO: "Masajes, bebidas y aromatizantes": así engañaba Franklin, el "barbero", a clientes
Las denuncias en su contra comenzaron en julio de 2024 y un mes después fue detenido por las autoridades estadounidenses. Posteriormente, se emitió una alerta internacional cuando huyó a Guatemala.
Captura
La captura de Franklin Enrique Sarceño Orla, se concretó el 31 de enero de 2025 en la colonia San Alberto, Chiquimula, tras un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) "El Barbero" estuvo bajo custodia hasta su extradición el 23 de octubre del mismo año.
Las autoridades detallaron que el detenido seleccionaba a sus víctimas en discotecas, bares o a través de su negocio de barbería, donde las drogaba para cometer los abusos.
23 guatemaltecos extraditados a EE. UU
El jueves 23 de octubre Guatemala entregó también a Daniel Zavala Ramos, alias "ZR", vinculado al traslado de migrantes que resultó en la muerte de 55 personas y más de 100 heridas en Chiapas, México, en 2021.
ARTÍCULO RELACIONADO: Guatemalteco extraditado a EE. UU. por muerte de migrantes en 2021
Según los informes, en lo que va del año suman 23 guatemaltecos extraditados a Estados Unidos por distintos delitos, incluyendo agresiones sexuales, secuestro, tráfico de migrantes y otros crímenes.
Las autoridades de ambos países resaltan la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.