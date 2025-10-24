Guatemala extradita a "El Barbero", acusado de secuestro y agresión

-

Alias el "El Barbero" enfrentará la justicia estadounidense por agredir sexualmente a cincuenta hombres en California. Sus víctimas era engañadas con bebidas adulteradas, aromatizantes y masajes.

El jueves 23 de octubre las autoridades guatemaltecas extraditaron a Estados Unidos a Franklin Enrique Sarceño Orla, conocido como "El Barbero", acusado de secuestro, violación y agresión sexual en ese país.

“ Ayer fue extraditado Franklin Enrique Sarceño Orla, alias “El Barbero”, quien enfrentará cargos por más de 50 agresiones sexuales con el uso de sustancias ilícitas en los Estados Unidos. ” Embajada de Estados Unidos

(Foto: Embajada de Estados Unidos)

La coordinación entre ambos países permitió la captura de "El Barbero", quien había regresado a Guatemala para evadir los cargos.

Investigación

De acuerdo con la investigación, Sarceño Orla operaba en una barbería de California, donde ofrecía bebidas, masajes y aromatizantes a sus clientes hombres para adormecerlos antes de agredirlos sexualmente. Entre las víctimas, 15 contrajeron VIH.

El Barbero seleccionaba a sus víctimas en discotecas, bares o a través de su negocio de barbería, donde las drogaba para cometer los abusos. (Foto: Redes sociales)

Las denuncias en su contra comenzaron en julio de 2024 y un mes después fue detenido por las autoridades estadounidenses. Posteriormente, se emitió una alerta internacional cuando huyó a Guatemala.

Captura

La captura de Franklin Enrique Sarceño Orla, se concretó el 31 de enero de 2025 en la colonia San Alberto, Chiquimula, tras un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) "El Barbero" estuvo bajo custodia hasta su extradición el 23 de octubre del mismo año.

Las autoridades detallaron que el detenido seleccionaba a sus víctimas en discotecas, bares o a través de su negocio de barbería, donde las drogaba para cometer los abusos.

Franklin Sarceño fue capturado en junio en Chiquimula y ayer fue entregado a las autoridades de EE. UU. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

23 guatemaltecos extraditados a EE. UU

El jueves 23 de octubre Guatemala entregó también a Daniel Zavala Ramos, alias "ZR", vinculado al traslado de migrantes que resultó en la muerte de 55 personas y más de 100 heridas en Chiapas, México, en 2021.

Daniel Zavala Ramos, alias Dany "ZR" señalado de tráfico de personas. (Foto: Embajada de los Estados Unidos)

Según los informes, en lo que va del año suman 23 guatemaltecos extraditados a Estados Unidos por distintos delitos, incluyendo agresiones sexuales, secuestro, tráfico de migrantes y otros crímenes.

Las autoridades de ambos países resaltan la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.