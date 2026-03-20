Extraditan a “Chele Peña” a EE.UU. por narcotráfico

El presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos tiene varias identidades.
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Baldemar Roque Negrete, alias "Chele Peña", fue extraditado hacia Estados Unidos este viernes 20 de marzo, para comparecer ante la justicia por vínculos con el narcotráfico, según informó el Gobierno de Guatemala.
Esta persona también es conocida como "Doble" y tiene varias identidades, entre ellas: Alex Javier Cardona Estrada, Byron Leonel Reyes Castillo, Auner Montoya Ordoñez y Lucas Waldemar Roque Negrete.
Fue capturado el pasado 26 de enero en Zacapa. Es requerido por los delitos de conspiración, manufactura y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia EE. UU., según indicaron las autoridades.
Actualmente se encontraba recluido en el Centro de Detención de zona 17, en el cuartel Mariscal Zavala, según comentó Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
Bajo estrictos protocolos de seguridad, la Fuerza Élite de la DGSP trasladó al privado de libertad a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) para que fuera extraditado, agregaron las autoridades.