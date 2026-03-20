Fuerte accidente de tránsito deja a una adolescente herida en Villa Nueva

La menor fue trasladada a un centro asistencial tras el percance vial.
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Una fuerte colisión se registró la tarde de este viernes 20 de marzo en la 4a. calle y 3a. avenida de la zona 1 de Villa Nueva.
En esa esquina impactó un automóvil con un vehículo de dos ruedas por causas desconocidas, lo que provocó que una adolescente de 17 años quedara herida.
La menor conducía el vehículo de dos ruedas, según indicaron los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia.
Además, los socorristas confirmaron que la víctima sufrió una lesión en la extremidad inferior izquierda, por lo que la trasladaron a un centro asistencial.