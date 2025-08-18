Extraen carro que se hundió en aguas del lago Atitlán (video)

El vehículo fue localizado tras varias horas de búsqueda.
Un automóvil cayó en las aguas del lago de Atitlán, en las inmediaciones de la desembocadura del río San Francisco, en Panajachel, Sololá el domingo 17 de agosto.
El hecho habría ocurrido a causa de un descuido mecánico.
De acuerdo con los reportes oficiales, el vehículo se hundió rápidamente, lo que activó de inmediato el operativo de búsqueda a cargo de los Bomberos Voluntarios, quienes contaron con el apoyo de vecinos y otras instituciones.
Luego de varias horas de trabajo, el automóvil fue localizado y extraído del lago sin que se registraran víctimas humanas.