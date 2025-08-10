Extraen dinero de mujer que dejó trabada su tarjeta en cajero

Mientras la mujer reportaba su tarjeta, los delincuentes ya estaban comprando en el "super".
Cuando una mujer iba a sacar dinero en un cajero automático, ubicado en la zona 1 de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, su tarjeta se quedó trabada.
Mientras ella contactaba a la agencia bancaria, tres sujetos sustrajeron el dinero y se dieron a la fuga para gastarlos en el supermercado.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados y lograron detener a Carlos "N", de 30 años, alias "Colocho", Heidy "N" de 23 alias "Chikys" y "N", de 31 años alias "Viejo", quien quedó internado en un centro asistencial tras ser agredido por pobladores del lugar.
Los tres sujetos lograron extraer Q.1,500 de la cuenta y fueron descubiertos en una despensa del sector.