Le pusieron cepo, quitó la llanta y la guardó en el baúl

El conductor se estacionó en línea roja y al ver el cepo, decidió quitar la llanta.
El conductor de un auto blanco, estilo sedan, fue sancionado en una de las calles de Antigua Guatemala, por estacionarse en línea roja.
Al llegar al lugar, notó que una de sus llantas tenía un cepo y para "resolver" el problema, decidió quitar la llanta y guardarla en el baúl del auto.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala descubrieron lo ocurrido y de inmediato atendieron lo que ellos consideraron una alteración al equipo de tránsito.
Según las autoridades, esta acción puede considerarse un intento de hurto o robo del dispositivo, ya que el cepo es propiedad municipal y forma parte de un procedimiento legal.