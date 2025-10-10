Extraen vehículo que fue arrastrado por el río Villalobos el pasado jueves (video)

El automotor había caído hace una semana a barranco ubicado en Villa Nueva.
Este viernes 10 de octubre fue extraído un vehículo desde el puente Villalobos, en el kilómetro 13.5 de CA-9 con dirección a la capital.
El automotor fue visto la tarde del recién pasado jueves, cuando era arrastrado por la correntada del río Villalobos, el cual había crecido tras las intensas lluvias registradas.
En esos momentos no se encontraba ningún tripulante dentro del vehículo, por lo que ninguna persona resultó lesionada.
Cayó a barranco
Dicha camioneta había quedado abandonada desde hace una semana, luego de que cayera al barranco de Colinas de Monte María, en la zona 7 de Villa Nueva, en la madrugada del viernes 3 de octubre del presente año.
Un socorrista de los Bomberos Voluntarios descendió durante esa madrugada para rescatar al conductor, quien fue identificado como Shalom López, de 40 años.
Esta persona se encontraba estable a pesar de haber caído a una profundidad aproximada de 25 metros, ya que las bolsas de aire amortiguaron el impacto.
Sin embargo, fue hasta este 10 de octubre que se realizó la extracción del carro con ayuda de una grúa, la cual lo retiró del lugar.