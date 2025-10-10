Extraen vehículo que fue arrastrado por el río Villalobos el pasado jueves (video)

-

El automotor había caído hace una semana a barranco ubicado en Villa Nueva.

Este viernes 10 de octubre fue extraído un vehículo desde el puente Villalobos, en el kilómetro 13.5 de CA-9 con dirección a la capital.

El automotor fue visto la tarde del recién pasado jueves, cuando era arrastrado por la correntada del río Villalobos, el cual había crecido tras las intensas lluvias registradas.

Un vehículo arrastrado por la corriente del río Villalobos, el cual quedó atorado bajo el puente antes de la subida a Villalobos. Hasta el momento no han llegado las autoridades correspondientes y se desconoce si hay personas dentro del vehículo.

En esos momentos no se encontraba ningún tripulante dentro del vehículo, por lo que ninguna persona resultó lesionada.

Hace varios días un vehículo cayó al barranco en Colinas de Monte Maria zona 7. El día de hoy una grúa lo extrae del río Villa Lobos en el puente del km 13.5 CA-9 al norte. Movilidad lenta por curiosos.

Cayó a barranco

Dicha camioneta había quedado abandonada desde hace una semana, luego de que cayera al barranco de Colinas de Monte María, en la zona 7 de Villa Nueva, en la madrugada del viernes 3 de octubre del presente año.

Un socorrista de los Bomberos Voluntarios descendió durante esa madrugada para rescatar al conductor, quien fue identificado como Shalom López, de 40 años.

Según la evaluación de los socorristas, no presentaba lesiones de gravedad, pues las bolsas de aire del vehículo amortiguaron el impacto y evitaron heridas mayores.



: Bomberos Voluntarios#rescate pic.twitter.com/XVfXSajI5X — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 3, 2025

Esta persona se encontraba estable a pesar de haber caído a una profundidad aproximada de 25 metros, ya que las bolsas de aire amortiguaron el impacto.

Sin embargo, fue hasta este 10 de octubre que se realizó la extracción del carro con ayuda de una grúa, la cual lo retiró del lugar.