La extraña muñeca que apareció con un mensaje en una banca de San Marcos

Junto a la misteriosa muñeca abandonada en el parque de San Lorenzo, San Marcos, se localizó una nota escrita en inglés.

Durante la tarde de este domingo 26 de septiembre, vecinos de San Lorenzo, en el departamento de San Marcos, localizaron una muñeca abandonada en una banca en el parque central de dicho municipio.

Los pobladores indicaron a los medios locales que fue localizada luego de una falla eléctrica sucedida en el lugar. Lo cual aumentó la incertidumbre sobre su origen.

Lo que más alerta a las personas es que localizaron en ella una nota que tiene un mensaje en inglés: "This doll is not vintage, It is a reproduction. The dress is old" (Esta muñeca no es vintage, es una copia. El vestido es viejo).

La muñeca se encontró sentada en una banca en un parque en San Marcos. (Foto: Tv San José Río Hondo San Lorenzo San Marcos)

Hasta el momento, las personas desconocen quién es el propietario de la muñeca y por qué la dejó en dicho lugar. Algunos consideran que se trata de una broma de mal gusto contra los pobladores.

Otras aseguran que no es valiosa, debido a la descripción en la nota, que asegura que solo el vestido es antiguo.