Guatemalteco detenido en su noche de bodas busca apoyo económico

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La pareja fue capturada cuando se dirigían a su luna de miel.

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Una guatemalteca busca ayuda económica para costear los honorarios del abogado que lleva el caso de su esposo, Ángel Mendoza, un migrante guatemalteco que fue detenido en su noche de bodas desde mediados de abril.

Mendoza fue arrestado mientras conducía el vehículo que los llevaría a iniciar su luna de miel; su esposa Petrona cuenta que aún llevaba puesto el vestido de novia cuando fueron interceptados por los agentes. Al solicitarle los documentos y no contar con ellos, procedieron a arrestarlo.

Ángel lleva en Estados Unidos más de diez años y no tiene antecedentes penales. (Foto: Telemundo)

Hoy su familia y amigos han creado una cuenta en GoFundMe para poder cubrir los honorarios legales, las facturas y los gastos de manutención mientras el Mendoza se encuentra bajo custodia federal.

La meta es reunir 3 mil dólares y afirman que cualquier donación, por pequeña que sea, será de gran ayuda. Cabe resaltar que el capturado lleva más de diez años viviendo en Estados Unidos y, según su esposa, no tiene antecedentes penales.

El joven cuenta con un proceso de solicitud de asilo, ya que llegó a suelo estadounidense huyendo de las maras y grupos delictivos en Guatemala.

Su esposa busca recaudar ayuda económica para poder cubrir los gastos legales. (Foto: GoFundMe)

Si usted desea apoyar, puede hacerlo aportando a la cuenta titulada "Help Bring Angel Mendoza Home" en la plataforma GoFundMe. Cada contribución no solo representa un alivio económico para su familia, sino también un gesto de solidaridad que acerca a Ángel a la posibilidad de recuperar su libertad y reunirse con sus seres queridos.

*Con información de Gofundme