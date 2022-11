El extraño caso paranormal en un hospital de Argentina

El revelador video muestra la conversación que sostuvo el guardia de un hospital con una supuesta paciente que ya había fallecido, sin embargo, ella no aparece en las imágenes.

Un extraño caso se registró en el Hospital Finochietto, luego de un guardia de seguridad notificó el ingreso de una supuesta paciente. Sin embargo, esta había fallecido en dicho lugar.

En redes sociales se ha viralizado un video captado por las cámaras de seguridad del sanatorio, las que han causado incertidumbre, pues se muestra el momento en el que se abren las puertas de lugar y cuando el guardia se acerca a la "paciente". Pero, lo curioso es que en la grabación no se ve a nadie junto al hombre.

Medios argentinos han revelado que el guardia aseguró que la paciente era una mujer de la tercera edad, quien pidió ir al piso 9 y habitación 915 para poder recoger algo que había olvidado.

Revelador video

Tal y como muestran las imágenes, el guardia le ofrecido una silla de ruedas y también se ve que le habría apuntado los datos personales.

Por un video de las cámaras de seguridad de ese sanatorio pic.twitter.com/Z1LeptMRCB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 15, 2022

Transcurrido varios minutos, y al percatarse que la anciana no retornaba, el guardia llamó a los empleados que estaban en ese nivel para ver si todo estaba en orden, pero al proporcionar el nombre de la mujer, estos coincidían con los de una paciente que falleció en esa misma habitación tres horas antes.

El hospital se pronunció

Ante lo ocurrido, el director de Relaciones Institucionales del Hospital se pronunció al respecto, manifestó que el personal de seguridad brinda servicio mediante terceros.

"El personal de seguridad del sanatorio no tiene vínculo con la institución, es tercerizado, y pertenece a la empresa Securitas... dijeron que la persona registró a alguien que había muerto, y eso no está, no hay registro del ingreso que dice esta persona. Lo dice él, no está registrado el nombre" dijo el encargado.

"Lo único que puede decir es que esto molestó, porque perdimos la mañana con esto. Me llamaron desde Estados Unidos, México, Panamá, por algo casi seguro, lo puedo asegurar, es una situación armada. No se si para hacer una broma o qué, pero se viralizó. Lo que yo no creo es en fantasmas", puntualizdó.

El medio Infobae notificó que al guardia de seguridad de quien se desconoce su identidad se le practicó un examen psicotécnico durante la tarde del 15 de noviembre.

*Con información de La Voz, Infobae y A24.