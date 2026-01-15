Exvicepresidente de los 48 Cantones a la espera de audiencia

-

Basilio Bernardo Puac García, exvicepresidente de Los 48 Cantones, aún no ha tenido audiencia de primera declaración.

Puac García fue capturado en Patzicía, Chimaltenango, y trasladado hacia la capital. Según informaron integrantes de Los 48 Cantones, será este viernes 16 de enero cuando se desarrolle la audiencia de primera declaración y cuando el Ministerio Público impute los hechos en contra de Puac.

Mientras eso sucede, Puac permanece en la carceleta de la Torre de Tribunales en la zona 1 capitalina.

Está acusado de los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la justicia y obstaculización a la acción penal, por el mismo caso por el que está detenido Luis Pacheco y Hector Chaclán.

Parte de la acusación es por los bloqueos registrados en octubre de 2023, después de las Elecciones Generales.

Basilio Puac García, ex vicepresidente de los 48 Cantones, al momento de su captura. (Foto: cortesía)

El caso

El 25 de abril de 2025, Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones y actual viceministro de Energía y Minas, y de Héctor Chaclan, extesorero de esa organización social, quedaron ligados a proceso penal por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

En su argumentación, la jueza a cargo de la audiencia, expuso que se puso en riesgo la vida de guatemaltecos con las manifestaciones al impedir el paso de ambulancias, también se afectó la economía porque productos perecederos no pudieron pasar y también se limitó el trabajo del Ministerio Público.

Además, la jueza resolvió falta de mérito para los delitos de asociación ilícita y sedición. El delito de obstrucción a la justicia, queda subsumido en el de obstrucción a la acción penal.