Exvicepresidente de los 48 Cantones queda ligado a proceso penal

-

En el juzgado de turno se desarrolló la audiencia de primera declaración de Basilio Puac García.

EN CONTEXTO: Exvicepresidente de los 48 Cantones a la espera de audiencia

Basilio Puac García, exvicepresidente de los 48 Cantones, quedó ligado a proceso penal, según lo resolvió un juez de turno.

Puac García fue capturado en Patzicía, Chimaltenango, por una orden en su contra, vinculada a los bloqueos ocurridos en octubre de 2023.

La audiencia se desarrolló a puerta cerrada, al finalizar, los abogados confirmaron que quedó ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, sedición, obstaculización a la justicia y obstaculización a la acción penal.

Mientras, dictaron falta de mérito por el delito de terrorismo.

Basilio Puac García, exvicepresidente de los 48 Cantones quedó ligado a proceso penal, pero con medida sustitutiva.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/V42AuYLReG — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 16, 2026

El juez, además, resolvió otorgar medidas sustitutivas, consistente en arresto domiciliar y el pago de una caución económica de Q10 mil. También estableció un plazo de investigación de tres meses.

Puac García, fue acusado de cinco delitos, quedó ligado por asociación ilícita, sedición, obstaculización a la justicia y obstaculización a la acción penal.



Recibió falta de mérito por terrorismo.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/dpbk0PignU — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 16, 2026

El caso

El 25 de abril de 2025, Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones y actual viceministro de Energía y Minas, y de Héctor Chaclan, extesorero de esa organización social, quedaron ligados a proceso penal por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

En su argumentación, la jueza a cargo de la audiencia, expuso que se puso en riesgo la vida de guatemaltecos con las manifestaciones al impedir el paso de ambulancias, también se afectó la economía porque productos perecederos no pudieron pasar y también se limitó el trabajo del Ministerio Público.

Además, la jueza resolvió falta de mérito para los delitos de asociación ilícita y sedición. El delito de obstrucción a la justicia, queda subsumido en el de obstrucción a la acción penal.