De Izabal al podio mundial: la trayectoria del patinador Faberson Bonilla

El nombre de Faberson Bonilla se ha consolidado como sinónimo de éxito en el patinaje de velocidad. Originario de Puerto Barrios, Izabal, el atleta ha forjado una carrera brillante que lo ha llevado a lo más alto del podio en competencias mundiales, regionales y continentales, posicionándose como uno de los máximos referentes del deporte nacional a sus 20 años.

El camino de Bonilla sobre ruedas inició a los siete años en Livingston, Izabal, cuando comenzaron a surgir más opciones deportivas en su comunidad.

Faberson durante una competencia internacional de patinaje de velocidad. (Foto: COG)

A pesar de que su padre, Mynor Bonilla, fue futbolista de la Liga Nacional, Faberson optó por el patinaje, disciplina en la que pronto evidenció un talento natural, aun cuando sus primeros entrenamientos se limitaban a dos días por semana.

Un punto clave en su formación llegó a los nueve años, cuando fue descubierto por su actual entrenadora, la uruguaya Mónica Benítez, quien orientó su potencial hacia las pruebas de velocidad, especialidad en la que ha cosechado sus mayores triunfos.

Desde joven ha trabajado para ser un ejemplo de perseverancia en el deporte nacional. (Foto: Instagram de Faberson Bonilla)

Logros

El despegue internacional de Bonilla se hizo evidente en 2022, cuando, con apenas 17 años, obtuvo medallas de oro y plata en el Campeonato Panamericano de Ibagué, Colombia.

Ese mismo año conquistó una presea de oro y una de bronce en los Juegos Mundiales de Patinaje celebrados en Buenos Aires y San Juan, Argentina, además de alcanzar el cuarto lugar en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, resultados que lo consolidaron como uno de los juveniles más destacados de la región.

La consagración mundial llegó en agosto de 2023, cuando Faberson se proclamó campeón mundial juvenil en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Vicenza, Italia, logrando dos medallas de oro y destacando especialmente en la prueba de 200 metros, donde registró un tiempo de 17.94 segundos.

Ese mismo año sumó una medalla de oro y dos de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, logro obtenido bajo la representación de Centro Caribe Sports, debido a la sanción que impedía la participación oficial de Guatemala.

El patinador porteño suma preseas y consolida su lugar en la élite internacional. (Foto: CDAG)

La racha de éxitos continuó en 2025. Bonilla se coronó campeón panamericano en los 100 metros sprint durante el Campeonato Panamericano de Guarne, Colombia, con un tiempo de 9.90 segundos, y obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 200 metros contrameta en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, Paraguay.

Además, brilló en los Juegos Centroamericanos realizados en Guatemala, donde se adjudicó varias preseas, incluyendo el oro en los 500 metros sprint.

Motivación

Más allá de las medallas, Faberson Bonilla reconoce que su mayor inspiración proviene del respaldo incondicional de su familia y del apoyo de las instituciones deportivas, factores clave para su preparación, viajes y competencias internacionales.

Aunque admite sentir la presión que conlleva el éxito, asegura que la utiliza como motivación para seguir superándose.

Bonilla ha logrado títulos mundiales, panamericanos y centroamericanos a lo largo de su carrera. (Foto: Redes sociales)

El camino de Bonilla representa la perseverancia y el esfuerzo de los atletas guatemaltecos que alcanzan la élite en su disciplina. Su trayectoria motiva a jóvenes de Izabal y otras regiones a involucrarse en el deporte y perseguir metas que trascienden fronteras y competencias.