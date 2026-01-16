Maestro Guillermo de León Ruiz: Icono de la marimba guatemalteca

-

El maestro Guillermo de León Ruiz (1946-2023) es recordado como un ícono y gran compositor guatemalteco de marimba, dejando un invaluable legado musical tras más de 60 años de trayectoria.

Don Memo, nacido en Coatepeque, compuso al menos 440 temas, incluyendo éxitos inmortales como "Mi Coatepeque" y la popular "Las chancletas de Nayo Capero". Conozca la biografía del marimbista que forjó su carrera en grupos emblemáticos como Murmullos de Selva y Chapinlandia, consolidándose como una leyenda nacional.

Al hablar de uno de los más grandes compositores guatemaltecos, sin duda figura el maestro Guillermo de León Ruiz, quien fue una leyenda de la música en marimba.





De León fue reconocido como Embajador de Turismo por el Instituto Guatemalteco de Turismo. (Foto: Archivo)

Don Guillermo nació en Coatepeque, Quetzaltenango, en una cuna de marimbistas, el 10 de febrero de 1946 y falleció en octubre de 2023; fue el quinto de nueve hermanos en seguir el legado artístico de su padre.

Al poco tiempo de haber llegado a la capital se unió a Murmullos de Selva, que se presentaba todas las tardes en la radio TGW, donde fue forjando su popularidad para luego ser llamado a Teclas Morenas y Chapinlandia.





Guillermo de León Ruiz: El gran legado musical del maestro marimbista. (Foto: Archivo)

En una de sus últimas entrevistas, recordó que tuvo la dicha de conocer a varios compositores nacionales, de quienes aprendió y que le ayudaron a representar mejor nuestra cultura musical por el mundo.

Don Memo, como se le recuerda con cariño, cosechó más de 60 años de trayectoria profesional; su primera pieza la compuso a sus 16 años, Mi Coatepeque, en honor a su tierra.

El 12 de febrero de 2020, le fue otorgado el Premio a la Trayectoria y Aportes al Desarrollo de la Obra Musical en Marimba, entregado por el Ministerio de Cultura y Deportes.





Por 20 años integró la marimba del Inguat. (Foto: Archivo)

En su repertorio hay desde cumbias y boleros, hasta guarimbas, vals, entre otros géneros; para él fue una gran satisfacción saber que la mayoría de su trabajo era y sigue siendo de gran aceptación.

El primer grupo en el que participó fue Murmullos de Selva, en 1965, también estuvo en Kaibil Balam (antes la Voz de la Guardia de Hacienda) en 1967.

En 1998 fundó, junto a Carlos Escobar, su propio conjunto Estrella de Guatemala, combinando sus participaciones con otros grupos. En diciembre de 2019 se despidió de la marimba del Inguat, en la cual estuvo durante más de 20 años.

También estuvo en Alma del Regimiento (durante 10 años), Chapinlandia (5 años), Ecos chapines (10 años) y Teclas Morenas (10 años).





Las chancletas de Nayo Capero: Historia oculta de un éxito nacional (Foto: Archivo)

A lo lago de su trayectoria musical, el compositor logró grabar al menos 25 discos, los cuales incluyeron temas propios y de otros autores; los cuales fueron de gran aceptación y del gusto de sus seguidores.

En 1980, Las chancletas de Nayo Capero, fue una melodía que nació como una broma para un amigo, sin pensar que sería una de las cumbias más representativas del país.

El compositor se encontraba amenizando en un restaurante de la zona 1 capitalina con la marimba Alma de Guatemala y comenzando a tocar llegó Bernardo "Nayo" Enríquez a pedir unas monedas para seguir "echándose los tragos", y se fue; dos horas después regresó en chancletas porque había vendido sus zapatos.

Durante su carrera musical, don Memo logró componer al menos 440 temas, con los cuales logró conseguir el respeto como uno de los grandes compositores nacionales, quien dejo su legado para las nuevas generaciones.

