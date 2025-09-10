Fabiola Roudha hace historia en el Dodger Stadium

Fabiola Roudha demuestra su talento en el Dodger Stadium por segundo año consecutivo.
La cantante guatemalteca es la primera artista latina en ser invitada a entonar el himno de Estados Unidos por dos años seguidos, dando apertura al partido.
Fabiola Roudha brilló por segundo año consecutivo, cantando el himno de EE. UU. a la perfección, con el ritmo y pausas correctas.
"Un honor cantar The U.S. National Anthem y qué felicidad representar a mi país en el Guatemalan Heritage Night", escribió Roudha al compartir el video de su presentación.
El Dodger Stadium brilló de azul y blanco durante la celebración de la noche de herencia guatemalteca el 9 de septiembre, siendo un evento lleno de música, tradición y orgullo.
El evento se realizó en el marco de las fiestas patrias y fue parte del calendario especial de los LA Dodgers, quienes dedicaron un juego de la temporada a los guatemaltecos.