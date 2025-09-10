Versión Impresa
Fabiola Roudha hace historia en el Dodger Stadium

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
10 de septiembre de 2025, 09:13
Fabiola Roudha se convierte en la primera latina en cantar dos veces el himno de EE. UU. en el Dodger Stadium. (Foto: Instagram)

Fabiola Roudha demuestra su talento en el Dodger Stadium por segundo año consecutivo.

La cantante guatemalteca es la primera artista latina en ser invitada a entonar el himno de Estados Unidos por dos años seguidos, dando apertura al partido.

Fabiola Roudha brilló por segundo año consecutivo, cantando el himno de EE. UU. a la perfección, con el ritmo y pausas correctas.

La artista entonó el himno de Estados Unidos con precisión y sentimiento. (Foto: Fabiola Roudha)
"Un honor cantar The U.S. National Anthem y qué felicidad representar a mi país en el Guatemalan Heritage Night", escribió Roudha al compartir el video de su presentación.

El Dodger Stadium brilló de azul y blanco durante la celebración de la noche de herencia guatemalteca el 9 de septiembre, siendo un evento lleno de música, tradición y orgullo.

El Dodger Stadium vibró con música, tradición y orgullo guatemalteco. (Foto: Fabiola Roudha)
El evento se realizó en el marco de las fiestas patrias y fue parte del calendario especial de los LA Dodgers, quienes dedicaron un juego de la temporada a los guatemaltecos.

