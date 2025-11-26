Fabiola Roudha lanza versión de "Nada" con mexicano Pehuenche

-

Fabiola Roudha lanzó una versión especial de "Nada", sencillo que comparte con Daniela Romo. En esta ocasión fue en compañía del mexicano Pehuenche.

Roudha hizo de esta un clásico de los años 50, por su sofisticado estilo en el video, donde luce un vestido rojo pasión, con un peinado de época.

"'Nada' marcó el inicio de una etapa especial para mí, originalmente nació como un bolero con soul que compuse y enseñé a 3 artistas: Pehuenche, Los Yonics y Daniela Romo.

La vida me permitió compartir y lanzarla con Daniela Romo", contó.

Acerca de esta nueva entrega

"Para esta versión invité a Pehuenche, un amigo y artista al que admiro y que envuelve con su voz. este es el primer capítulo de mi primera sesión grabada en CDMX, en TFK House "Entre amigos y canciones", explicó.

Acerca del tema

"Nada" junto pehuenche se estrenará el 28 de noviembre, como parte de la sesión "Entre amigos y canciones", donde Fabiola presentará sus temas en versiones distintas, orgánicas y acompañada de amigos.

MIRA EL ADELANTO: