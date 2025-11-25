¿Shakira viene a Guatemala? Esto reveló Gaby Asturias

-

Shakira presentará "Las mujeres ya no lloran tour" en Guatemala, según una conversación que tuvo con Gaby Asturias.

Algunas páginas de fans guatemaltecos iniciaron el rumor de que la colombiana presentaría su show en el país y esto ya se confirmó en una entrevista que la guatemalteca le hizo a la Loba.

Asturias fue invitada a dialogar en persona con la estrella y luego de su cara a cara con la artista, contó su experiencia, entre esto explicó que solo podía hacerle dos preguntas.

"Tengo que contarles cómo me fue en mi entrevista con Shakira, todo fue muy rápido, muy ordenado, hay muchas reglas, no teléfonos, no detrás de cámara" inició.

Luego de comentar los nervios que experimentó y su anécdota, reveló el dato importante: "también nos contó que estará en 2026 en Guatemala", dijo emocionada.

"Prepárense porque el concierto se llega a Guatemala y va a estar increíble", continuó.

Otra de las influencers de la región también comentó que Shakira le habló de una gira por Centroamérica. El show de Shakira es uno de los más esperados a nivel global y los fans se alborotaron con esta noticia.

.#Shakira confirma a generadora de contenido Gaby Asturias que viene a Guatemala con su gira “Las mujeres ya no lloran”. @soy_502 pic.twitter.com/euNVhpP9p3 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 25, 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gaby Asturias (oficial) (@gaby_asturias)