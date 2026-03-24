"Fairy Dust": la estructura dedicada a la narcorepostería

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Una estructura criminal dedicada a la narcorepostería fue desarticulada. Según las investigaciones, lograron ganancias millonarias al operar por varios años.

Durante el fin de semana, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil capturaron a 14 personas, vinculadas al caso de narcorepostería.

Se trata de una estructura criminal que durante varios años ha operado ofreciendo drogas como marihuana, cocaína y tusi en postres.

La investigación inició a finales de 2023, luego que en El Salvador, capturaran a guatemaltecos que transportaban este tipo de productos.

"Se logra establecer la existencia de una organización criminal, dedicada a promover, distribuir y comercializar distintos tipos de droga en diferentes tipos de presentaciones", dijo Nelly Morataya, fiscal de sección de la Fiscalía contra delitos de Narcoactividad.

Fiscal Nelly Morataya explica la investigación por el caso Narcoreposteria pic.twitter.com/7HJSX6Xryi — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 24, 2026

La organización conseguía las drogas, luego elaboraba los "postres", los ofrecía a través de redes sociales.

En algunas ocasiones enviaban la narcorepostería a través de paquetería, sin que las personas supieran que transportaban productos ilícitos, y en otras ocasiones por mensajería, y algunos dequienes hacían los traslados tenían conocimiento de los productos.

"Esos productos de repostería son elaborados con este tipo de sustancias, empacados para darle la apariencia de licitud al producto, para posteriormente su promoción", agregó Morataya.

Los postres eran vendidos en diferentes precios, desde Q150 hasta Q1,800 dependiendo la cantidad y lo requerido.

Morataya de la Fiscalía de narcoactividad detalla la forma de operar de la estructura denominada "Fairy Dust / Fairy Kitchen" dedicada a Narcoreposteria pic.twitter.com/6Kez68SvDl — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 24, 2026

Estructura criminal

La estructura estaría integrada por unas 14 personas, cada una con un rol. María N, es considerada la líder.

Los productos no solo se comercializaban en la ciudad de Guatemala, sino que también eran enviados hacia el interior del país.

Además, la estructura habría lavado dinero producto de la venta de estos postres.

La estructura criminal dedicada a Narcoreposteria obtuvo ganancias millonarias, según el MP.



Además, operaron por varios años. pic.twitter.com/hfMh9OMbIG — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 24, 2026

En los allanamientos autoridades incautaron diferentes tipo de droga, postres, más de Q1 millón en efectivo, joyas, documentos y vehículos de alta gama.

Los guatemaltecos que fueron capturados en 2023 en El Salvador, continúan en proceso en aquel país.

Ilícito y peligroso

Onelia Calderón del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, explicó que el consumo de este tipo de producto implica un riesgo para la salud.

"Qué pasa cuando consumen estos cupcake, el efecto es más lento, entonces me como uno, dos o más, porque el efecto va a tardar y se puede dar una intoxicación accidental, porque es más potente el efecto. Los niños son más vulnerables por el tipo de presentación y porque lleva droga", dijo.

Onelia Calderón del Inacif refiere de los riesgos en el consumo de postres que contienen droga pic.twitter.com/alzvMw8OMW — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 24, 2026

El narco invernadero

En los operativos, las autoridades también localizaron un narco invernadero con matas de marihuana.

Este fue ubicado en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

El comisario Carlos Mendoza Solís, dijo que el área tenía la fachada de ser un sembradillo de legumbre, pero que en realidad tenía plantaciones.

"Se encontraron plantaciones en su fase de crecimiento, en su fase de aprovechamiento y ya paquetes para su distribución", concluyó.