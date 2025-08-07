Colaboradores quedan atrapados tras falla en ascensor de La Aurora

Una falla en uno de los ascensores del Aeropuerto Internacional La Aurora dejó atrapados a 10 colaboradores.
A través de un comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó sobre una falla en uno de los ascensores del Aeropuerto Internacional La Aurora, dejando a 10 de sus colaboradores atrapados.
Desde ese momento se activaron los protocolos establecidos para proteger la integridad física de las víctimas.
Luego de la intervención del Servicio de Extinción de Incendios (SEI), se logró liberar a las 10 personas, quienes fueron evaluadas y se encuentran estables, sin complicaciones de salud.
Este fue el comunicado: