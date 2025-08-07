La mujer que extorsionaba a pilotos, les pedía Q5 mil semanales para no asesinarlos

La mujer sería la encargada de llamar a los pilotos para "cobrar" la cuota semanal.
La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) logró la captura de Elda "N", de 29 años, quien habría sido denunciada por transportistas víctimas de extorsión.
Según las investigaciones, la mujer es la presunta responsable de llamar a los transportistas que cubren la ruta de El Progreso a San Marcos, para pedirles una cuota semanal de Q5 mil, a cambio de no atentar contra su vida.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), la captura se realizó luego de unos allanamientos en la lotificación Las Marías, Jalapa.