Fallece actor de "Game of Thrones" tras enfermedad

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Michael Patrick, integrante del elenco de la saga de "Game of Thrones" falleció a los 35 años, según confirmó su esposa, Naomi Sheehan.

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La joven anunció en su cuenta de Instagram la pérdida de su esposo. Michael sufrió un deterioro progresivo de su sistema nervioso.

Foto: Oficial.

La causa de muerte

Patrick fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, una patología neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.

"Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte.Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor", apuntó. El intérprete efectivamente estaba diagnosticado de ELA, una condición progresiva que va afectando al sistema nervioso", dijo.

"Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida", indicó.

"Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera", era su frase favorita según su esposa.

Michael Patrick

Además de Game of Thrones formó parte del elenco de producciones como "Blue Lights", "My Left Nut" y "This Town".

En 2024 fue el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III de" Shakespeare" en Irlanda, presentado en el "Lyric Theatre de Belfast", Patrick y su compañero de escritura, Oisin Kearney, reinventaron la discapacidad del personaje.