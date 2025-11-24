En Corea: Raschel Paz inicia un nuevo capítulo tras Miss Universe

- Su estilo elegante destaca en cada una de sus fotografías. ENTÉRATE: El mensaje de Raschel Paz tras llegar al Top 30 en Miss Universe Miss Universe Guatemala disfruta de un "nuevo comienzo" tras concluir su participación en el certamen internacional, con experiencias que la han llevado hasta Corea como parte de su preparación y proyección internacional. Tras Miss Universe, Paz continúa su proyección internacional. (Foto: Instagram) Raschel Paz representó al país en la edición número 74 del concurso, celebrado en Tailandia, haciendo historia al llegar en el top 30 del certamen. A través de sus plataformas, Paz posteó fotografías donde se le ve disfrutando del lugar con glamour y elegancia, destacando con su abrigo corinto, pantaloneta negra y botas altas. Raschel Paz inspira con su actitud positiva y enfoque. (Foto: Instagram) DESCUBRE: "Nunca dejes de soñar", el emotivo mensaje de Raschel Paz Tras el certamen, la modelo ha iniciado un ciclo de crecimiento personal y profesional, con viajes y actividades internacionales, incluyendo Corea, donde se ha vinculado con proyectos culturales y de moda. La modelo disfruta de una etapa de crecimiento profesional. (Foto: Instagram) Aunque Raschel no ha confirmado los detalles de su recorrido ni el motivo de su viaje, se le ve feliz y con energía renovada. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raschel Alexandra (@raschelpaz)